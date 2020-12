Diputados piden transparencia y no más impuestos para negociar con FMI

Los diputados piden al presidente de la República, Carlos Alvarado, transparencia en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El mandatario confirmó su intención durante una entrevista con el diario La Nación.

"La respuesta es sí, vamos a acudir al FMI", dijo Alvarado semanas después de retirar la propuesta inicial, que generó gran oposición, bloqueos y violencia en las calles del país.

Posteriormente, el ministro de Comunicación, Agustín Castro, dijo que tomarán como base los acuerdos alcanzados recientemente en la Mesa de Diálogo Multisectorial y se acercarán a las fracciones parlamentarias.

"Como se planteó en ese diálogo, esto implica un ajuste fiscal de 2,5% del PIB. La meta es alcanzarlo con una solución que equilibre la reducción del gasto (1% del PIB, además de la reducción necesaria para cumplir la regla fiscal que será de 3 puntos del PIB en los próximos 4 años); con la reducción de exoneraciones (0,7% del PIB) y nuevos ingresos (0,8% del PIB)", anunció la Presidencia en un comunicado.



El Gobierno pretende, además, alcanzar un superávit primario (sin el pago de intereses) del 1% en el 2023 con el fin de intentar estabilidad en el mediano y el largo plazo.

Reacciones



Las reacciones no tardaron en llegar. En la Asamblea Legislativa tenían claro que el Gobierno no había renunciado a la alternativa de un crédito por 1.750 millones de colones con el FMI; sin embargo, anuncian un no rotundo a más impuestos.

“No puede incluir ni impuestos ni otros fondeos con préstamos internacionales sin que haya una ruta clara de cómo se va a administrar la Hacienda Pública. En este momento, Nueva República tiene sumamente claro que no va a apoyar nada que venga con más impuestos porque la ruta adecuada es una contención del gasto y una reactivación económica que no se ha dado”, manifestó el independiente Jonathan Prendas.



“Si en realidad lleva impuestos (la propuesta) para los costarricenses, nos vamos a oponer. Creemos que él (Presidente) debe ser más transparente a la hora de ir a negociar algo que nos compete a todos”, agregó la diputada de Restauración Nacional, Floria Segreda.

Desde el Partido Liberación Nacional (PLN) agregan una condición más: transparencia en la negociación. Según Carlos Ricardo Benavides, las autoridades deben explicarle a la población por qué es necesario el acuerdo.

“Adicionalmente cuáles son esas medidas que el Gobierno va a ir a negociar con los partidos de oposición y otros sectores nacionales. El anterior esfuerzo que hizo el Gobierno, hace unos meses, fue una propuesta que estaba toda recargada en impuestos, eso no lo queremos”, aseguró el verdiblanco.

Respuesta sindical

Las declaraciones de Alvarado también generaron una reacción inmediata de Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

El representante sindical anuncia, desde ahora, una "gran fuerza popular en las calles del país.



"Sí, sí estamos convencidos de que será necesario apelar a la democracia de las calles", dijo Vargas.

Además, aseguró que esperarán el pronunciamiento que hará Rescate Nacional en las próximas horas. Teletica.com intentó contactar a Célimo Guido, líder del movimiento, pero no fue posible conocer su posición.



"Nosotros creemos que será necesario una gran unidad social, cívica, patriótica, popular, de todos los sectores económicos y sociales que están golpeados: la clase media golpeada, los desempleados, con jornadas reducidas", concluyó el dirigente de ANEP.



