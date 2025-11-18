Diputados llaman a cuentas a empresa que implementó ERP en la CCSS

Los diputados que integran la comisión especial que investiga las presuntas irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) convocaron a audiencia, este martes, a los representantes de la empresa Quintes, responsable de la implementación del cuestionado sistema ERP.



Junto a ellos, se aprobó también citar a la contralora general, Marta Acosta, y al auditor interno de la Caja, Ólger Sánchez.



La idea de los legisladores es contrastar las versiones que hoy existen sobre la implementación del ERP, que la presidenta ejecutiva de la Caja calificó como exitoso, casi al mismo tiempo que la Contraloría advierte que su puesta en marcha provocó una crisis institucional.



Precisamente este martes, la comisión recibió en audiencia al gerente médico de la CCSS, Alexánder Sánchez, quien defendió que nunca existió desabastecimiento de medicamentos para los pacientes pese a los problemas detectados con el sistema.



“La red no me ha reportado oficialmente ningún problema directo al usuario. Sí, teníamos problemas con las interfases; sí, no había la conectividad necesaria, pero la Gerencia Médica, a través de la Coordinación Nacional de Farmacia y todas sus unidades, tomamos las medidas que permitieron garantizar que no se afecte a ningún usuario.

“Sabíamos que no se reflejaban en los inventarios, pero teníamos un control manual”, aseveró.

Sánchez aseguró que el sistema permitirá fiscalización y trazabilidad en la entrega y gestión de medicamentos y que, aunque esto no se pueda garantizar en este momento, su implementación era necesaria.

Se espera que la comisión reciba, el próximo martes, a los representantes de Quintes.