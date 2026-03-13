Diputados excluyen subastas mineras de filtros de contratación pública

Los diputados de la Comisión de Alajuela mantuvieron la exclusión de los lineamientos de la Ley General de Contratación Pública en las subastas mineras con las que se busca explotar el oro en la zona de Crucitas.

Lo hicieron a pesar de la insistencia del Frente Amplio por anular esa decisión del texto ya dictaminado al expediente 24.717, que analiza más de 150 mociones de fondo en su primer periodo de reformas.

“No hay justificación suficiente, sólida, que sustente excluir de la aplicación de la Ley General de Contratación Pública el procedimiento de subasta minera, no lo hay.

“Aquí no estoy hablando de si me gusta el mecanismo de explotación minera que están proponiendo o la afectación ambiental, estoy hablando únicamente del cuido de los recursos de los costarricenses, de cómo se hace un proceso de subasta y cómo se aseguran que esta sea segura y transparente”, cuestionó el frenteamplista Jonathan Acuña.

En su defensa, Olga Morera, de Nueva República, insistió en que la Contraloría General avala los procedimientos especiales y defendió que esta es una “ley especial” por la urgencia de la situación ambiental y social en Crucitas.

“Esta es una ley especial, la Contraloría indica la potestad que tenemos como legisladores y como ha existido en el país, hay diferentes leyes especiales, pero el cumplimineto del fin público es importante. Tienen que dejar de robarse el oro en Crucitas, hay que actuar rápido, no podemos esperar más años”, dijo.

Aún así, Acuña le recordó que la Contraloría admitió esos procedimientos para la preselección de oferentes, no así la subasta como proceso y que el ente contralor insistió en que, si se hacía, debía justificarse y además llenar el vacío regulatorio que se creara.

“El problema es que esto se presta para el chorizo, para el abuso, para que se terminen asignando concesiones a dedo, a amigos, para eso se prestan este tipo de vacíos legales, para eso existe una ley de contratación”, insistió Acuña.

Pese a esto, la comisión votó, por mayoría, en mantener esa exclusión que está expresa en el artículo 10 del proyecto.



Tampoco se avaló, en la discusión de hoy, las reformas que defiende el Frente Amplio para eliminar la posibilidad de que los concesionarios puedan solicitar, de manera unilateral, la renovación de esos contratos; así como que sea posible que una misma empresa tenga más de una concesión activa en Crucitas.

La comisión todavía tiene por delante casi 100 mociones de fondo por discutir.

El proyecto para permitir la explotación minera en el distrito de Cutris de San Carlos es una de las prioridades que solicitó la presidenta electa, Laura Fernández, a los actuales diputados.

