Diputados entierran proyecto para poner impuesto a la lotería

Los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos enviaron esta tarde al archivo el expediente 22.354, que proponía un impuesto de 25% a los premios de lotería.



La iniciativa, parte de la agenda de proyectos negociada con el Fondo Monetario Internacional, fue rechazada por el fondo con los votos negativos de Franggi Nicolás y Wagner Jiménez (PLN), Wálter Muñoz (PIN), Mileidy Alvarado (Resturación Nacional) y José María Villalta (Frente Amplio).

Este último aclaró que no ve con malos ojos un impuesto de esta naturaleza pero que no es posible seguir adelante con una iniciativa que no justifica, mediante estudios técnicos, ese gravamen.

Villalta aseguró que ese 25% no estaba justificado dentro del texto, por lo que es imposible determinar cuál sería su impacto en la compra de lotería y por lo tanto en las finanzas de la Junta de Protección Social, que al final destina esos recursos al apoyo de un gran número de entidades de bien social.

“Un premio de lotería es un incremento sorpresivo del patrimonio de una persona y entonces es razonable que como cualquier otro incremento repercuta en la renta.

“En tesis de principio no es descabellado que el impuesto de renta grave también el incremento patrimonial producido por la lotería, el cuidado que hay que tener es que ese gravamen no produzca un perjuicio directo a una entidad de bien social que es la JPS que a su vez financia a cientos de organizaciones que cumplen una gran función social”, dijo el legislador.

Villalta explicó que un impuesto muy elevado podría, por ejemplo, desincentivar la compra de lotería, por lo que es indispensable poder tener certeza sobre qué porcentaje sería el adecuado.

El dictamen negativo de este proyecto precisamente recaerá en el frentamplista.

Este es un nuevo revés en la agenda de proyectos del FMI, que de siete iniciativas prometidas solo ha logrado aprobar la Ley Marco de Empleo Público.