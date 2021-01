Diputados dividen opiniones sobre propuesta de nuevos impuestos

La propuesta de nuevos impuestos, presentada este martes por el Gobierno a los diputados, divide las opiniones dentro del Plenario.



Por un lado, un grupo importante de la oposición considera que no es correcto trasladarle una vez más al pueblo la responsabilidad de arreglar la delicada situación fiscal y financiera del país, mientras que otro bloque asegura que, sin nuevos impuestos, es muy difícil salir de la crisis.

La intención del Gobierno es que dentro de la propuesta de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se incluyan proyectos como un aumento del 1% en el IVA, la renta global, la eliminación de exoneraciones a temas como el salario escolar o bien gravar las transacciones financieras, todos temas demasiado álgidos en el Plenario.

“La negociación con el FMI nació muerta, no tiene caja de resonancia en el Congreso. El camino para la reactivación no es por medio de préstamos y nuevos impuestos, habría que tener demasiada inconciencia uno en el cuerpo para en un momento así venir a pedir más impuestos, eso no va a pasar”, dijo la subjefa de fracción del PUSC, Shirley Díaz.