Diputados delimitan funciones de vicealcaldesas para evitar discriminación

Los diputados de la Comisión de la Mujer dictaminaron este lunes el expediente 21.790, que define las funciones de las vicealcaldesas dentro de las municipalidades.



El proyecto busca combatir la discriminación sufrida por muchas mujeres que ocupan estos cargos, pues al no estar claras sus tareas, a menudo son víctimas de órdenes antojadizas o son objeto de una subutilización laboral.

“Son muchos los casos que se han presentado de afectación a los derechos de las mujeres como vicealcaldesas, al no asignarles funciones, asignarles funciones que no son propias de su cargo o asignarles funciones pero no recursos para que no las puedan llevar a cabo”, dijo la oficialista Nielsen Pérez.