Diputados definen fecha en que votarán sobre inmunidad de Rodrigo Chaves

Los jefes de las fracciones legislativas acordaron, este jueves, definir el próximo 22 de setiembre como la fecha tentativa para votar sobre el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves.

La propuesta la puso sobre la mesa el presidente legislativo, Rodrigo Arias, pero está sujeta a la agenda del mandatario.

La idea, según explicó Arias, es recibir a Chaves ese lunes 22, pero si su agenda lo impidiera, abrir el 23 y 24 de ese mismo mes como fechas tentativas.

También quedó claro que la sesión especial iniciará a las 2 p. m. y se extenderá hasta las 6:55 p. m. como máximo.

En esa sesión, el presidente Chaves podrá hacer uso de la palabra por hasta 30 minutos, luego de lo cual deberá retirarse del recinto para que inicie la deliberación de cada uno de los diputados.

Cada legislador tendrá hasta 15 minutos para referirse al fondo de la cuestión. Una vez cumplida la hora máxima se votará, aunque todavía haya diputados en el uso de la palabra.

Para levantarle el fuero de improcedibilidad penal de Chaves, y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, se necesita del voto de al menos 38 diputados.

Este viernes la comisión especial que analiza el levantamiento del fuero analizará las conclusiones finales del caso, mientras que el próximo lunes someterá a votación el o los informes finales.