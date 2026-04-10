Diputados deberán rendir cuentas: IA verificará su tiempo en el plenario

La Asamblea Legislativa implementará un sistema de inteligencia artificial basado en reconocimiento facial para controlar la asistencia de los nuevos diputados en el plenario. El objetivo es evitar el cobro de dietas por sesiones en las que no hayan participado.

Actualmente, la asistencia se registra de forma manual, lo que ha permitido que algunos legisladores lleguen, firmen la hoja y posteriormente se retiren del recinto.

Con el nuevo sistema, aplicado por la administración legislativa, se verificará el ingreso y la salida de los diputados, así como el tiempo real de permanencia durante las sesiones.

La medida busca impedir que se cobren dietas en sesiones donde no hubo participación efectiva, generando un ahorro al erario público.

Por el momento, la iniciativa se aplicará únicamente en el plenario legislativo y estará enfocada en los nuevos diputados que integren el Congreso.