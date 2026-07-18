Diputados de diferentes bancadas ponen la mira en mejorar legislación sobre bienestar animal

El bienestar animal se posicionó esta semana como uno de los temas que más movimiento generó en la Asamblea Legislativa.

En cuestión de días, dos fracciones presentaron proyectos de ley para modificar la normativa vigente y una tercera anunció que trabaja en una reforma integral que pretende transformar la forma en que el Estado atiende y sanciona los casos de maltrato animal.

Aunque las tres iniciativas tienen como eje la protección de los animales, cada una aborda la problemática desde una perspectiva distinta: el Frente Amplio (FA) apuesta por una actualización profunda de la Ley de Bienestar de los Animales, el Partido Pueblo Soberano (PPSO) busca regular el transporte seguro de mascotas en vehículos y el Partido Liberación Nacional (PLN) prepara una reforma de amplio alcance que modificaría tanto la legislación actual como el régimen de sanciones.



Frente Amplio propone una reforma integral



La primera iniciativa fue presentada por la diputada María Eugenia Román, del Frente Amplio, bajo el expediente 25.645.



El proyecto plantea una reforma integral a la Ley de Bienestar de los Animales con el objetivo de actualizar una legislación que, según la legisladora, ya no responde a las necesidades actuales en materia de protección animal.



Uno de los principales cambios consiste en regular la reproducción forzada de animales con fines lucrativos. La propuesta establece que toda persona o establecimiento dedicado a esta actividad deberá contar con una regencia veterinaria y operar conforme a la normativa emitida por el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).



La iniciativa también incorpora el reconocimiento de los animales como seres sintientes, al establecer que tienen derecho al buen trato, al respeto y a la protección.



Otro de los ejes del proyecto es el fortalecimiento del régimen sancionatorio. La propuesta clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, con multas que irían desde uno hasta 50 salarios base, dependiendo de la gravedad de la conducta.



Entre las infracciones graves se incluyen el uso de métodos violentos para educar animales, la administración de sustancias que alteren su comportamiento, utilizarlos como premios o rifas, mantener perros o gatos de forma permanente en balcones o vehículos y emplearlos en actividades prohibidas.



Las infracciones muy graves abarcan la muerte dolosa de un animal doméstico, el entrenamiento para peleas, la experimentación ilegal y la eutanasia realizada mediante procedimientos inadecuados o por personas no calificadas.



Además, el proyecto pretende establecer reglas claras para el funcionamiento de refugios y casas cuna para animales, un aspecto que, según Román, actualmente presenta importantes vacíos legales.

Pueblo Soberano apuesta por la seguridad vial



La segunda iniciativa corresponde a la diputada oficialista Nayuribe Guadamuz, quien presentó el expediente 25.646.



El proyecto busca que las personas transporten a sus mascotas utilizando dispositivos de seguridad apropiados dentro de los vehículos.



La propuesta pretende evitar que los animales viajen sueltos dentro del automóvil, con el fin de reducir las distracciones del conductor y disminuir el riesgo de lesiones tanto para las mascotas como para los ocupantes en caso de un frenazo o una colisión.



El texto también establece una multa de hasta ₡94.000 para quienes incumplan la obligación.



Según explicó Guadamuz, la iniciativa no pretende limitar el traslado de animales de compañía, sino fomentar una cultura de prevención y promover la tenencia responsable de mascotas.

​Liberación prepara una tercera reforma

A estas dos iniciativas se suma una tercera propuesta que aún se encuentra en elaboración.



La diputada Ángela Aguilar, del Partido Liberación Nacional, confirmó que trabaja en un proyecto de reforma integral a la Ley de Bienestar Animal, el cual podría presentarse en un plazo de entre 15 y 22 días, una vez que concluya el proceso de consulta con organizaciones, especialistas y el Colegio de Médicos Veterinarios.



Aguilar explicó a Teletica.com que la iniciativa nació a partir de la experiencia obtenida durante su gestión como alcaldesa de Heredia, donde impulsó el fortalecimiento de la oficina municipal de bienestar animal y detectó vacíos en la legislación vigente.



La diputada indicó que el proyecto pretende actualizar conceptos como maltrato, crueldad y negligencia animal, además de endurecer las sanciones penales según la gravedad de los hechos.



Entre las propuestas figura la creación de un registro de personas infractoras, la posibilidad de inhabilitar temporalmente a quienes sean condenados para que no puedan tener animales y la obligación de asistir a programas de educación y sensibilización.



La iniciativa también contempla fortalecer la coordinación entre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Senasa y las municipalidades, garantizar recursos para los procesos de rescate y decomiso de animales y valorar la creación de una fiscalía especializada en protección animal.



Paralelamente, Aguilar impulsa una reforma a la Ley de Planificación Urbana para que los nuevos desarrollos urbanísticos contemplen espacios destinados a parques para mascotas.



La legisladora aseguró que su propuesta no busca competir con los proyectos ya presentados por otras fracciones, sino incorporar los puntos en los que exista consenso para construir una legislación más robusta.



Con estas tres iniciativas, la Asamblea Legislativa abre un nuevo debate sobre el fortalecimiento de la protección animal en Costa Rica.

Aunque cada proyecto responde a necesidades diferentes, todos coinciden en la necesidad de modernizar la normativa vigente, reforzar la tenencia responsable y establecer mayores mecanismos para prevenir y sancionar el maltrato animal.



