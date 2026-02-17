Diputados dan luz verde a millonarias multas por ingresos ilegales a áreas protegidas

La Asamblea Legislativa aprobó una reforma que establece multas millonarias por ingresos ilegales a áreas protegidas (vea video adjunto de Telenoticias).

El proyecto que modifica la Ley de Servicio de Parques Nacionales fue aprobado la tarde del jueves en segundo debate. A favor votaron 34 diputados y en contra otros 9.

La iniciativa establece multas que van desde ¢1 millón hasta los ¢4,6 millones por ingresar o permanecer en zonas no autorizadas, así como ofrecer tours o promoción de este tipo.

Esta medida busca proteger ecosistemas, prevenir accidentes y frenar el turismo ilegal.

Los recursos recaudados por estas sanciones se destinarán al fortalecimiento de labores de control y protección del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), así como al presupuesto de la Cruz Roja Costarricense (CRC)