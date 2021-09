Diputados culpan a ministro Méndez Mata por cierre de plantas asfálticas

Los diputados apoyaron por unanimidad el informe de mayoría de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos que responsabiliza al ministro de Transportes, Rodolfo Méndez Mata, por el cuestionado cierre de cuatro plantas de asfalto en el país.



Entre muchas otras, el informe señala que el jerarca mintió a la comisión cuando aseguró que no pondría a operar las plantas hasta que no tener el resultado de un estudio de Lanamme que había solicitado; sin embargo, el laboratorio aseguró que no existía ninguna gestión en ese sentido.

Así mismo, aclara que con la prueba recabada queda en evidencia que la producción de asfalto por parte del Estado es más barato que comprarla al sector privado como sucede en la actualidad, lo cual era la principal tesis para defender su cierre.

Lea también Política Falta de quorum dejó inconclusa discusión sobre plantas asfálticas Los diputados se dieron la tarde libre tras poco más de una hora de sesión.

Además, culpa al MOPT de haber incurrido un uso ineficiente y poco planificado de recursos en la compra, operación y cierre de las plantas, así como de ser negligente para resolver el tema pese a las indicaciones de la Contraloría General de la República sobre elaborar un estudio oportuno y serio que justifique cualquier decisión al respecto.

Con esos hallazgos, el informe solicita a la Contraloría General de la República abrir una nueva investigación en el caso pues el anterior se archivó sin ningún resultado y con esto determinar si existe algún tipo de responsabilidad en perjuicio de la Hacienda Pública.

De la misma forma, se le solicita a la Procuraduría de la Ética Pública determinar si las actuaciones señaladas a los funcionarios destacados en el informe constituyen una falta a la ética pública y al deber de probidad.

Defensa

Esta tarde, en medio de los fuertes ataques que la oposición tuvo para con Rodolfo Méndez Mata y su cartera, los diputados de la oposición insistieron en que el jerarca llegó al cargo en 2018, meses después de que ya habían cerrado tres de las cuatro plantas pues una nunca entró en operación.

Por lo tanto, aseguraron que la única responsabilidad de Méndez Mata fue girar la orden de congelar su operación en definitiva ante el alto costo económico que supone reactivarlas (₡9 mil millones) así como el escaso rédito que estas traen.



Insistieron, además, que hay una imposibilidad legal desde 2015 para que el MOPT intervenga caminos comunales, por lo que lo más recomendable es trasladarle esas plantas a las municipalidades donde están instaladas.