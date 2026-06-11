Diputados citan a Gerald Campos por discusión de Crucitas

Los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico iniciaron este jueves su trabajo con el aval de una moción para llamar a cuentas al nuevo ministro de Seguridad, Gerald Campos, para que se refiera a la problemática en Crucitas.

Específicamente, la moción pide que el jerarca exponga sobre el drama social asociado a la explotación ilegal en la zona.

“En este tema específico de Crucitas, mucho se habla de la extracción de oro, la contaminación del agua, sobre cuál debería ser el modelo de extracción... Pero pocos están hablando del tema de seguridad, de los enfrentamientos de coligalleros sobre el control del oro.

“Tenemos denuncias de corrupción, de prostitución de menores, entonces no es solo un tema social, es un estallido social”, justificó el liberacionista Eder Hernández.

Junto a esa moción, la comisión también aprobó otra para citar al presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre; la presidenta de la Sala III, Patricia Solano; y el fiscal general, Carlo Díaz.

La idea es que los tres expongan sobre la problemática que enfrenta el sistema de justicia penal en la atención del narcotráfico, la criminalidad organizada, la reincidencia delictiva, la aplicación de medidas cautelares, la ejecución de la pena y la coordinación interinstitucional en materia de seguridad ciudadana.

De esas exposiciones los diputados esperan poder detectar reformas necesarias para convertirlas en proyectos de ley.

La comisión acordó que sesionará los jueves de 9:15 a 11 de la mañana.