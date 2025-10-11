Diputados aprueban ley para mejorar nombramientos de docentes en el MEP

Diputados de todas las bancadas aprobaron una nueva ley que busca transformar el sistema de nombramientos en el Ministerio de Educación Pública (MEP), con el objetivo de reducir la burocracia, ordenar los concursos y brindar mayor estabilidad a los docentes interinos.

La iniciativa pretende modernizar los procesos administrativos del MEP, disminuyendo trámites repetitivos y la carga que actualmente limita la eficiencia del Departamento de Recursos Humanos.

Uno de los principales objetivos del proyecto es reducir la cantidad de desestimaciones que se producen tras los concursos de plazas, muchas veces provocadas por traslados o descensos solicitados por educadores con propiedad.

Además, se establece que los docentes con plaza en propiedad solo podrán participar en concursos para ascensos, lo que permitirá una mejor distribución de las oportunidades laborales y evitará interrupciones en los procesos de nombramiento.

Con estas medidas, el MEP espera fortalecer su capacidad de gestión y ofrecer mayor certeza a los profesionales que forman parte del sistema educativo nacional. La ley representa un paso importante hacia la profesionalización y estabilidad del cuerpo docente en Costa Rica.