Diputados aprueban en primer debate el primer presupuesto extraordinario de 2026

La Asamblea Legislativa aprobó este martes, en primer debate, el primer presupuesto extraordinario de la República para 2026, luego de dos sesiones de discusión en el Plenario.

El proyecto fue avalado con 30 votos a favor, correspondientes a la bancada de Pueblo Soberano, y 24 votos en contra de la oposición, integrada por las fracciones de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio, Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana.

Durante el trámite legislativo, los diputados oficialistas rechazaron las nueve mociones de reiteración presentadas, mientras que la oposición mantuvo sus cuestionamientos al contenido del presupuesto extraordinario.

Entre las principales críticas de los legisladores opositores destacan los recortes por ₡70.000 millones al CEN-CINAI y al subsidio de vivienda del Banhvi, recursos que, según el Gobierno, serán trasladados a otros programas sociales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

Ahora, la Sala Constitucional analiza una consulta presentada por diputados del PLN, quienes cuestionan el trámite legislativo y las mociones aprobadas durante el proceso de discusión del proyecto.



