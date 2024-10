Diputados aprueban aumento de 0,81% al FEES: ₡1.106 millones menos que lo que ofrecía el Gobierno

Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobaron esta noche una moción que define el aumento del Fondo Especial de Educación Superior (FEES) en 0,81%.

Ese porcentaje se traduce en ₡4.655 millones, ₡1.106 millones menos que los ₡5.761 millones que en algún momento les ofreció el Poder Ejecutivo a las universidades públicas y que los rectores rechazaron.

La moción, impulsada por el liberal Eli Feinzaig, contó con el apoyo de las oficialistas Ada Acuña y Pilar Cisneros, así como los socialcristianos Carlos Felipe García y Alejandro Pacheco y Pablo Sibaja de Nueva República.

Feinzaig justificó esa modificación en apego, dijo, al diseño constitucional sobre el financiamiento de la educación pública.

“Lamentablemente, la plata no alcanza para todo lo que quisiéramos hacer”, dijo el economista antes de que explicar que el mandato constitucional es que del 8% del PIB que se le debería a dar a la Educación, un 81% debería ir para la educación general y un 19% para la educación superior (universitaria).

Precisamente anoche, esos mismos seis diputados que hoy votaron a favor rechazaron una moción de Liberación Nacional y el Frente Amplio que defendía un aumento del 2% para el Fondo, que se traducía en ₡11.502 millones, una cifra mucho más cercana al 4% (₡23.389 millones) que querían las universidades.

“La política es el arte de lo que es posible, no de lo que uno quiera. Tomando decisiones importantes en el marco de los acuerdos, la fracción Unidad realizó un debate sumamente complejo sobre cuál debía ser nuestra posición.

“La U pública los puso en esa curul, traidores. No, yo no he traicionado a mi patria, ni la voy a traicionar”, defendió el socialcristiano García.