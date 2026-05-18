Diputados a encerrona con Laura Fernández para ver "datos reales" de seguridad nacional

La presidenta Laura Fernández anunció que invitará a los diputados a una "encerrona" el próximo 29 de mayo sobre temas de seguridad nacional.

El objetivo es discutir, de forma privada, alguna información sobre la situación del país en esa materia, explicó la mandataria durante una conferencia de prensa la tarde de este lunes.

"Yo estaré convocando a todas y todos los 57 diputados a una encerrona de trabajo conmigo para ver los datos reales de cómo está la seguridad pública desde lo que me compete en el Poder Ejecutivo", comentó la gobernante.

La invitación llega tan solo un día antes de que las cinco fracciones que conforman la Asamblea Legislativa visiten la Casa Presidencial para su primer frente a frente con Fernández desde que esta asumió el cargo, el 8 de mayo pasado.

Pero durante la rueda de medios, la presidenta también prometió que se reunirá semanalmente con los directores y jefes de los cuerpos policiales del país, en un proyecto que bautizó Task Force (Fuerza de Tarea).





Esa iniciativa busca conocer en qué trabajan las instituciones del orden y cuáles operaciones llevarán a cabo esa semana, comentó la mandataria.

A esas reuniones también se invitó a la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuyos jerarcas —por su orden, Orlando Aguirre, Carlo Díaz y Michael Soto— acudieron este lunes a un encuentro en la sede del Gobierno de la República.