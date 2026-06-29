Diputado permanece hospitalizado tras choque múltiple en Caldera

El diputado de Liberación Nacional, Jesús Calderón, permanece internado en el Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas luego de verse involucrado en una colisión múltiple la mañana de este lunes en Caldera.

El propio partido confirmó a los medios de comunicación que el legislador fue parte de las víctimas en el choque de tres vehículos que se registró a eso de las 8:38 a. m.

“Afortunadamente, su estado de salud es estable y se encuentra recibiendo atención médica en el Hospital Monseñor Sanabria, donde está siendo valorado por el personal de salud.

“El diputado desea expresar su profundo agradecimiento al personal de la Cruz Roja Costarricense, así como al equipo del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, por la pronta, profesional y humana atención brindada en el lugar del incidente y durante su traslado”, dijo su despacho.

De momento se desconocen las causas del percance que se registró en el sentido Caldera – San José.

