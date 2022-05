Diputado critica discurso de Chaves en Suiza: "La ropa se lava en la casa"

El diputado de Liberación Nacional, Óscar Izquierdo, arremetió este miércoles contra el discurso del presidente Rodrigo Chaves en el Foro Económico Mundial y las críticas que lanzó al gobierno de Carlos Alvarado por el manejo de la pandemia y el estado de las finanzas públicas.

En medio de su control político, el liberacionista cuestionó que esa postura no ayuda en nada al país y que pareciera que Chaves está en campaña política y no promocionando a Costa Rica.

“Lamentamos profundamente las manifestaciones dadas en Davos por nuestro presidente Rodrigo Chaves, que no creo que generen ningún beneficio para el país, de ninguna manera.

“Definitivamente, esas declaraciones, en un ámbito donde todos sabemos de la trascendencia y de la importancia que tiene el Foro Económico Mundial, donde están los posibles sectores que apoyen al país, ir a decirles que estamos en una situación caótica, no es el lugar adecuado”, criticó Izquierdo.

El diputado dijo aceptar que el país está en una situación difícil, pero que ese no era el lugar ni el momento para hacer esa evaluación.

“Es cierto que estamos en un estado prácticamente de emergencia, pero la ropa se lava en casa, no es en esos foros donde tenemos que ir a decir las cosas como si dijéramos que somos un mesías que viene a resolver los problemas de este país”, añadió.

La respuesta del oficialismo no se hizo esperar.

La jefa de fracción del PPSD, Pilar Cisneros, le dijo a Izquierdo que podía estar tranquilo de que el presidente no estaba en campaña.

“Compañeros tranquilos, el Presidente no está en campaña política, está haciendo negocios para sacar adelante a este país.

“Don Rodrigo Chaves puede estar absolutamente seguro que no está haciendo campaña política en Davos, no, no señor, está trabajando y trabajando duro por sacar a Costa Rica adelante”, dijo Cisneros.