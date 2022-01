Diputado compara obligatoriedad de vacuna con nazismo, epidemiólogo tilda de irresponsable su posición

El diputado de Restauración Nacional, Melvin Núñez, comparó esta tarde la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19 con el nazismo, al tiempo que calificó la vacuna de “cochinada” y acusó a la Caja Costarricense de Seguro Social de “quererlo matar”.



En sus 10 minutos de control político, el legislador arremetió una vez más contra el Gobierno y los protocolos sanitarios, la vacuna que dijo no se ha puesto y no se pondrá, la restricción vehicular y hoy además contra el tratamiento de la Caja a los enfermos de COVID.

Con evidencia molestia, el diputado puntarenense cuestionó al resto del Plenario por no defender a los más vulnerables, refiriéndose a adultos mayores y próximamente a niños que estarán recibiendo la vacuna contra el coronavirus.

Dijo, además, que están fallando como legisladores al permitir la obligatoriedad del fármaco en general, pero especialmente en esas poblaciones.

“Empiecen a defender a aquellos vulnerables que le están metiendo esa cochinada que llaman vacuna y no lo es. Y no me vacuné y no me voy a vacunar, se los dije y se los sigo repitiendo, porque no puede ser que la gente quiera obligar a vacunar a otros para disfrutar de eventos sociales, ¡Por favor! ¿En qué país vivimos, en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua? Tengan conciencia, esto no es una izquierda ni es socialismo del siglo 21, esto ya es nazismo”, aseguró.