Diputada propone crear una “canasta universitaria” para medir costos de la educación superior

La diputada oficialista Paola Nájera presentó un proyecto para crear la “canasta universitaria”, una herramienta que permitiría medir, de forma más precisa, los costos reales de funcionamiento de las universidades públicas del país.

La propuesta, planteada en el expediente 25.471, crea el “Índice Nacional de Inflación Universitaria (INIU), un indicador técnico que permitiría calcular la variación de precios de bienes y servicios necesarios para la actividad académica, científica y administrativa de la educación superior estatal.

“El proceso de negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) ha evidenciado limitaciones importantes, resultado de la ausencia de una herramienta oficial que permita medir de manera precisa y diferenciada la evolución del costo real de los bienes y servicios necesarios para la operación universitaria.

“El uso de indicadores inadecuados no solo compromete la eficiencia del gasto público, sino que también debilita la seguridad jurídica y financiera del mandato constitucional”, cuestionó Nájera.

Según la legisladora, la experiencia comparada demuestra que este tipo de índices han demostrado ser exitosos en otras latitudes, por ejemplo con el Índice de Precios de la Educación Superior (HEPI) en Estados Unidos, que precisamente mide el cambio promedio en los precios de los bienes y servicios que compran las universidades.

“Estos mecanismos han probado ser una herramienta eficaz para preservar la estabilidad institucional, promover la transparencia y alinear los recursos públicos con las necesidades del sistema educativo.

“La adopción de un índice similar en Costa Rica, adaptado a nuestro marco económico y constitucional, constituye una medida prudente, moderna y necesaria para fortalecer la política pública en educación universitaria”, añadió la legisladora en su exposición de motivos.

La “canasta universitaria” reuniría gastos en rubros como investigación, infraestructura, extensión social, administración y docencia, mientras que el INIU ssería el instrumento técnico que serviría de base para las decisiones relacionadas con el financiamiento universitario, particularmente en el análisis del comportamiento real de los costos asociados a este sector.

Según el texto, el índice sería elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) con base en insumos proporcionados por el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y validados por el Ministerio de Hacienda. Además, tendría carácter público y se publicaría de forma anual.

El proyecto aclara, no obstante, que ese instrumento no sustituirá los mecanismos actuales de negociación del FEES.

La propuesta de la oficislita llega en medio de las crecientes discusiones por el financiamiento de las universidades públicas y la retórica del Poder Ejecutivo y el presidente Rodrigo Chaves por reducir el financiamiento de la educación superior a pesar del mandato constitucional existente.

