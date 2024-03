Diputada: Borrador de reglamento de fracción del PLN es propio de un "régimen totalitario"

Controvertida versión

"Lamento sobremanera que se visualice el disenso, el debate y la discusión como elementos negativos y se pretenda que los diputados deban ser autómatas que obedezcan criterios emanados de autoridades del partido que no están legitimados por la ciudadanía a través del voto para tomar decisiones públicas. Pero más me aflige ver que un partido que históricamente se constituyó como pilar de la democracia costarricense, pretenda adoptar prácticas tendientes a destruirla".

Proceso de construcción

Consultado específicamente sobre los señalamientos de Carolina Delgado Ramírez, explicó que algunos se acogieron y otros no; no obstante, Izquierdo Sandí dijo no recordar cuáles sí y cuáles no se adoptaron.