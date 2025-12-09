¿Despenalización de venta y consumo de drogas? Esto propone David Hernández

El candidato presidencial del Partido de la Clase Trabajadora, David Hernández, plantea la despenalización de la venta y consumo de drogas en Costa Rica como una forma de combatir el problema de la adicción en el país.

La propuesta, que destaca en su plan de Gobierno, plantea un abordaje de la problemática desde una visión de salud pública que persiga el narcotráfico y no a los consumidores.

“La propuesta se enfoca en lo que llamamos drogas suaves, ya con las fuertes hay que tener una política un poco diferente, pero creemos que utilizando el IAFA y otros mecanismos que existen ahora, pero con un enfoque de despenalización y más bien de tratar las causas que hay para la adicción, recuperar las personas para la sociedad.

“Este no es un tema de solo criminalizar, meter a la cárcel y que se pudra la gente, sino al revés, es lograr propuestas que vean el tema de la adicción como un problema de salud pública y que no se criminalice ni el consumo ni el menudeo de la gente más pobre, sino más bien el ataque a los verdaderos responsables del narcotráfico y que muchos son los que quieren que se mantenga la prohibición”, aseveró Hernández.

El candidato insistió en que esa medida aplicaría para drogas como el cannabis, en el entendido de que otras como la cocaína o las drogas sintéticas no pueden permitirse esa despenalización.

“La despenalización sería total para el cannabis, que es la droga prohibida que más se consume y que, además, se ha demostrado que tiene, no sé, que tiene muchos más temas perjudiciales que el alcohol y otras drogas legales.

“Con el tema, por ejemplo, de cocaína, heroína, opioides, drogas sintéticas, la discusión es bastante más compleja”, reconoció.

El plan destaca, además, el apoyo al autocultivo de cannabis y cáñamo, tanto con fines medicinales como recreativos no comerciales.

