Desanti: “No negocié ningún cargo público para nadie, ni para mí”

El excandidato presidencial de Liberación Nacional, Antonio Álvarez Desanti, desmintió que su adhesión a la precandidatura de José María Figueres viniera condicionado a un cargo público para él, su esposa o su hija.



Los rumores sobre estas posibilidades surgieron el mismo martes luego de que ambos anunciaran esa decisión en un comunicado conjunto.

“Para empezar, y porque siempre las malas lenguas vienen por ahí, no negocié ningún puesto, no voy a ir a la Asamblea Legislativa, no voy al gabinete, no voy a ir un cargo público”, dijo Desanti con evidente molestia.

“Ahí han mencionado que mi esposa, no veo a Nuria que tenga ningún interés de ir a la política si estaba más bien opuesta a mi nombramiento. Mi hija Andrea, que también la han mencionado, no necesita que yo la promueva, allá tiene una maestría de la universidad de Yale, en pocos días tendrá una maestría en la universidad de Harvard, imagínese una persona con dos maestrías de dos universidades como estas y que tiene experiencia legislativa (…) ellas no necesitan que yo las negocie y no, no se hizo ninguna negociación”, añadió.