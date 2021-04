Desanti a precandidatos verdiblancos: “Están dolidos y resentidos”

Antonio Álvarez Desanti se sacudió esta tarde de los señalamientos que surgieron en su contra por supuestamente haber intentado crear un bloque contra la precandidatura de José María Figueres, candidato al que finalmente dio la adhesión.



La acusación la hizo primero esta tarde el precandidato Rolando Araya durante su inscripción y luego la confirmó el también aspirante verdiblanco Roberto Thompson.

Este último fue más allá y aseguró que durante esas reuniones, de las que también habría participado el diputado Carlos Ricardo Benavides, Desanti cuestionó la idoneidad de Figueres como para representar a Liberación Nacional y para ganar las elecciones de 2022.

“Yo no lo veo como un frente contra alguien sino que era un frente para ganar la convención, no contra nadie en particular… Una campaña no es contra una persona, es para ganar, si ellos están en la campaña para enfrentarse contra alguien están orientándola mal, porque la campaña debe ser para ganar las elecciones”, aseguró.

¿Sí dijo usted que Figueres no era un candidato idóneo?

En esas reuniones hablamos de los pros y contras de todos los candidatos, incluyendo a los de Roberto. También analizamos que Roberto y Carlos son personas que tienen muy poco nivel de conocimiento y que tenían poca oportunidad. En general hablamos de las ventajas y desventajas de cada uno, de todos, no solo las de José María.

Ellos (Araya y Thompson) señalan la contradicción de hacer esa evaluación y luego darle la adhesión a Figueres, ¿usted no lo ve así?

Yo creo que eso lo que deja entrever es que están dolidos y resentidos de que yo no les hubiera dado el apoyo, estoy seguro que si yo les hubiera dado el apoyo pues estarían muy contentos y Rolando Araya no hablaría de que sería un Frankestein sino una Mona Lisa. Es lo normal cuando las personas no obtienen lo que quieren, manifiestan algún tipo de resentimiento.

Desanti desmintió a este medio que su adhesión viniera precedida por un puesto político para él o algún familiar suyo.

Este jueves, por su parte, Figueres anunció que los próximos días comunicará el rol que el excandidato jugará durante su campaña.