Defensoría anuncia recorte de ₡120 millones, menos de la mitad de lo que pidió Hacienda

La Defensoría de los Habitantes anunció este jueves el recorte de ₡120 millones en su presupuesto de 2026 en respuesta a la exigencia del Ministerio de Hacienda planteada la semana anterior.

Ese monto es menos de la mitad del 5% que solicitó Hacienda, un porcentaje que, según el ministro de esa cartera, Rodrigo Chaves, ronda los ₡311 millones en el caso de la Defensoría.

La entidad justificó que la devolución ya tramitada es el monto máximo que podía recortar sin afectar la prestación de servicios esenciales que la Defensoría brinda a la ciudadanía.

Chaves ya había informado que, de la mano de ese 5%, se aplicaría una rebaja idéntica para todo el presupuesto de 2027, esto en virtud de la fuerte caída en la recaudación fiscal y el nuevo repunte en la deuda pública.

Ante esto, la Defensoría precisó que ya planteó a Hacienda una solicitud de ₡6.246,4 millones para el presupuesto del próximo año y que este monto prioriza el financiamiento “de los gastos ineludibles para garantizar la continuidad de las operaciones institucionales”.

“Conviene señalar que, si bien el límite presupuestario comunicado para el ejercicio 2027 mantiene el mismo monto nominal ajustado para el periodo 2026, ello no implica que la institución disponga de la misma capacidad financiera para atender sus obligaciones debido al incremento de diversos costos asociados al funcionamiento institucional de carácter ineludible, y por lo tanto, se debe absorber mediante una mayor contención del gasto y la postergación o limitación de otras necesidades indispensables para fortalecer la prestación de servicios públicos que le corresponde brindar”, justificó la institución.

La Defensoría fue clara en que su capacidad de generar nuevas economías está agotada, por lo que cualquier reducción adicional incidiría directamente en la operación institucional y la atención que se brinda a las personas.