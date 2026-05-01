Cuatro mujeres presidieron el Congreso entre momentos convulsos y amenazas

La Presidencia es el puesto más codiciado dentro de la Asamblea Legislativa y, también, el de mayor responsabilidad.

En la historia patria, solo cuatro mujeres han alcanzado esa posición. Se trata de Rose Mary Karpinsky (1986-1987), Rina Contreras (2000-2001), Carolina Hidalgo (2018-2019) y Silvia Hernández (2021-2022).

Por décadas, la representación femenina en el Congreso estuvo delegada a segundo plano.

Sin embargo, en 1986, todo cambió cuando Karpinsky, del Partido Liberación Nacional (PLN), se convirtió en la primera presidenta del Parlamento.

Ese hito no ocurrió libre de resistencia. Durante la sesión, Karpinsky recibió una amenaza de bomba para disuadirla de sus aspiraciones. La exdiputada no se intimidó y abrió así el camino para otras mujeres.

En el 2000, 13 años después, Contreras, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), asumió las riendas del Congreso en medio de un escenario polarizado debido a las protestas contra el Combo Energético, que buscaba transformar al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Desde su casa, fuera de la política y entregada a sus nietos, la segunda expresidenta legislativa recuerda su experiencia.

A mí me tocó asumir la Presidencia en una época convulsa, porque fue inmediatamente después del llamado Combo-ICE, en donde los espacios de comunicación se rompieron. Y sin embargo, logramos establecer medios de comunicación a través de respeto, a través de comunicación transparente, a través de intercambio de aportes para el bien del país y del bienestar de los costarricenses", contó la segunda presidenta legislativa de la histórica.

Contreras también enfrentó un país machista, pero aún así esto no la detuvo.

"Una vez fuimos a una reunión en una ciudad de Cartago y decían: las mujeres se sientan atrás y no hablan. Y esa era la posición en los pueblos. O si venían las elecciones era que las mujeres tenían que hacer el arroz con pollo. Y sin embargo las mujeres dieron esas luchas y fueron logrando el inicio de las cuotas, porque hubo que empezar por las cuotas. Y ya ahora es el Tribunal de Elecciones, que entró fuerte a apoyar que por lo menos hubiera paridad en las elecciones", relató.

La Presidencia pasó 17 años sin ser ocupada por una mujer. Fue hasta 2018, cuando Carolina Hidalgo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), fue electa como la tercera presidenta en medio de un panorama complejo, pues le tocó aprobar la reforma fiscal.

Su papel fue cuestionado e incluso enfrentó procesos judiciales por sus decisiones.

"Ocupar la Presidencia de un Supremo Poder de la República sin duda alguna es un gran honor, pero también una gran responsabilidad. Se dio en una coyuntura donde el país tenía que dar discusiones fiscales de suma relevancia. Entonces yo entendí que el cargo no solo era un reconocimiento a todos los liderazgos de las mujeres que habían luchado para que yo pudiera estar ahí", indicó la también ex precandidata presidencial.



Entre la tercera y la cuarta presidenta legislativa, la brecha se redujo, y en 2021, Silvia Hernández, también de Liberación Nacional, consiguió los votos necesarios para liderar el primer poder de la Repúbica.

Se trata del segundo hito en la representación femenina, pues luego de 200 años de independencia, ese fue el primer y único periodo constitucional hasta ahora con dos mujeres presidentas del Parlamento.

La presencia de estas mujeres no fue el resultado de la casualidad, sino de una larga lucha de décadas que inició con el derecho al voto, reformas para obligar a los partidos cumplir con cuotas de género y esfuerzos de mujeres para abrirse camino.

La nueva integración de la Asamblea será la primera que tendrá una mayoría femenina, con 30 curules ocupadas por mujeres. Se vislumbra que el Congreso será presidido en su primera legislatura Yara Jiménez, del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO).