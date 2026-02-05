¿Cuánto tardará el Congreso en resolver si devuelve los fondos del ROP a los cotizantes?

El pasado martes, el Plenario Legislativo rechazó darle vía rápida al expediente 24.955, uno de los cuatro proyectos de ley que impulsan la devolución de los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) a los cotizantes.

La razón, según explicaron los propios diputados, es esperar a que la mesa multisectorial que discute el tema arroje una propuesta de consenso que atienda las observaciones de distintos frentes sin amenazar la estabilidad del régimen para los futuros pensionados.

“Nuestra idea es llamar a la mesa a las entidades involucradas, tanto de las partes interesadas de la devolución del ROP como distintos colectivos y organizaciones alrededor que se han creado a lo largo de ese tema, y también las entidades financieras y las operadoras que son quienes han mostrado oposición a este proyecto”, explicó la frenteamplista Priscilla Vindas, integrante de la mesa.

“Nuestra pretensión con esta mesa es que se pueda llegar a un punto de consenso, donde se pueda dar la devolución del ROP de una manera responsable, sin afectar a las personas que aún no nos jubilamos, y que encima de esto se haga de una manera en que las personas que estarían recibiendo este dinero no se vean afectadas por una eventual depreciación de los certificados o demás que ha sucedido en el pasado con un proyecto de ley similar”, añadió.

La idea es que, además de escuchar a las partes involucradas, se valoren las propuestas que ya están plasmadas en esos cuatro textos.

El de Gilberth Jiménez, que fue precisamente al que se le rechazó la vía rápida, pretende una devolución completa de los recursos a todo los pensionados, una posibilidad que según los expertos tendría un impacto significativo en un régimen que aún no ha madurado.

Vindas explicó que la expectativa es que esa mesa sesione por un máximo de cuatro semanas, un plazo luego del cual se presentaría ese texto de consenso que deberá discutir, y aprobar, el Plenario Legislativo.