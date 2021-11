Cruickshank reconsidera su posición y ahora pide la renuncia del candidato a diputado

Eduardo Cruickshank, diputado por el partido Restauración Nacional y candidato presidencial para las elecciones de 2022, reconsideró su posición y le pidió la renuncia a Manuel Acón, candidato a diputado por Guanacaste y quien es mencionado en el informe policial por el caso Azteca.

Cuando Teletica.com dio a conocer los hechos este jueves, consultó a Cruickshank sobre la situación de Acón y este comentó que, "si se le confirma algo irregular, debe renunciar al partido".



“Cuando me preguntaron sobre la situación de Manuel Acón no tenía claro el nivel de los hechos, pero después de que vi las noticias y salió que existen grabaciones donde le solicita colaboración a una de estas personas (imputadas) me parece que por sí solo reviste la gravedad suficiente para que se aparte”, dijo Cruickshank.