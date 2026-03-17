El crimen organizado controla la marca más vendida de cigarros en Costa Rica y domina el 44,9% de todo el mercado nacional.

Así lo reveló este martes el Observatorio de Comercio Ilícito (OBCI) de la Cámara de Comercio de Costa Rica.

Según el OBCI, la marca tailandesa Gold City ya superó al resto de las marcas del país, incluidas las tradicionales del mercado formal.

Otras dos marcas asiáticas, Silver Elephant e Indigo, están entre las seis marcas más vendidas del país. Estas tres marcas controlan el 86,4% de todo el mercado ilícito.

“Estas son redes criminales que esquivan los controles aduaneros, no pagan un solo colón en impuestos y aumentan la inseguridad, incluso extorsionando a comerciantes para que solo vendan sus productos ilegales”, puntualizó el Observatorio.

¿Por qué?

El OBCI no precisa el momento exacto en que el mercado formal perdió la preferencia de los ticos ante el ilegal, pero sí lo asocia con una situación en específico: la aprobación de la Ley de Control de Tabaco (9028) aprobada en 2012.

“Esta ley obviamente tuvo temas muy positivos como prohibiciones de fumado en ciertas zonas que sí logró desmovitar el consumo de tabaco, pero que que su elevado grado de impuestos y regulaciones generó los incentivos para importar irregularmente estos productos y obtener grandes ganancias.

“Antes del establecimiento de esos impuestos tan altos, pues tal vez no eran en ese momento tan atractivos para los contrabandistas y es entonces que a partir de la aprobación de esa ley empezamos a ver un repunte importante del contrabando de cigarrillos”, explicó el director del Observatorio, Ricardo Carvajal.

El director explicó que los cigarros ilegales cuestan alrededor de la mitad de los legales.

Estos productos vienen, según el OBCI, principalmente desde Panamá, que es el punto de importación de estos y otros productos que inundan el mercado ilegal tico.

Carvajal explicó que el estudio se ha realizado ya 10 veces y que en todas estas mediciones el mercado ilegal aún no supera el 50%, pero que eso es algo que puede cambiar pronto.