Costa Rica condena declaraciones de Ortega sobre no volver a realizar elecciones en Nicaragua

El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Asamblea Legislativa condenaron este lunes las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sobre su decisión de no permitir que se vuelvan a realizar elecciones presidenciales en el país del norte.

En esas manifestaciones, ofrecidas el domingo en un discurso con motivo del aniversario 47 de la revolución sandinista, Ortega aseguró que "aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder".

En un comunicado, la Cancillería reafirmó el compromiso de Costa Rica con la celebración de elecciones libres en Nicaragua y reiteró que siempre ha apoyado y abogará por "elecciones libres, democráticas, transparentes y plurales" en el vecino país.

"Costa Rica reitera su profunda preocupación por el cierre sistemático de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes.

"Cabe recordar que, por la ausencia de condiciones y garantías requeridas, Costa Rica no reconoció el último proceso electoral de Nicaragua, ejecutado en 2021", dijo el ministerio.

Por su parte, el Congreso aprobó de manera unánime una moción en la que condena y repudia "enérgicamente" esas declaraciones emitidas por el mandatario Ortega, al considerar que constituyen "una negación expresa del principio democrático de alternancia en el ejercicio del poder y un grave atentado contra el derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus gobernantes".

"Reafirmar que la democracia representativa, la celebración de elecciones libres, periódicas, transparentes y competitivas, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho son principios irrenunciables para nuestra patria", cita la moción.

Además, el Congreso manifestó su solidaridad con el pueblo nicaragüense, "especialmente con quienes han sufrido persecución, exilio, prisión, restricción de sus libertades fundamentales o cualquiera otra forma de vulneración de sus derechos".