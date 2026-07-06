Corte rechaza crítica de Fernández sobre penetración del narco y la llama a denunciar

La Corte Suprema de Justicia salió, la mañana de este lunes, a rechazar enérgicamente el señalamiento de supuesta infiltración del crimen organizado y el narcotráfico en el Poder Judicial que hizo cinco días antes la presidenta Laura Fernández.

Mediante un pronunciamiento, los 22 magistrados reaccionaron con vehemencia a la crítica lanzada por la mandataria en su conferencia de prensa del pasado miércoles.

El comunicado dice:

"La Corte Plena rechaza categóricamente las manifestaciones de la señora presidenta de la República respecto de una infiltración "hasta el tuétano" del crimen organizado en el Poder Judicial. En los casos puntuales en los que se han detectado actuaciones irregulares, es la propia institución la que los ha investigado y sancionado. "El Poder Judicial está conformado por más de 13.800 personas funcionarias que trabajan diariamente al servicio del país, con compromiso, responsabilidad y apego a los principios que rigen la administración de justicia. "Instamos a la señora mandataria a que presente las denuncias ante las instancias respectivas, con la absoluta seguridad de que la institución hará la investigación correspondiente".

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