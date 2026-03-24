Contraloría advierte impacto fiscal y riesgos en fiscalización de proyecto de tren eléctrico

La Contraloría General advirtió este martes sobre el impacto que el proyecto de tren eléctrico de pasajeros tendría en las finanzas públicas y los riesgos que presenta en materia de fiscalización.

En audiencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, el subcontralor general, Bernal Aragón, explicó que el proyecto incluye endeudamiento externo por $800 millones en momentos en que la relación deuda – PIB volvió a superar el 60%.

“A diciembre 2025 el saldo de la deuda del Gobierno se ubicó en ₡31,3 billones y el porcentaje con respecto al PIB superó el 60%. Sin considerar la colocación de €1.000 millones realizada en enero 2026.

“A pesar del efecto favorable que la apreciación del colón ha tenido sobre la deuda contratada en moneda extranjera, los pasivos totales del Gobieno a diciembre 2025 crecieron un 6,7% con respecto a 2024, superando por más de 3 y 4 p.p. las variaciones observadas de 2022 a 2024”, señaló el ente contralor.

Además de esa observación, la Contraloría también advirtió que el proyecto de financiamiento deja claro que la adquisición de bienes, obras, servicios y consultorías se rigen de forma exclusiva por las políticas del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), los financistas del proyecto.

“Las contrataciones no tendrán la participación de la CGR en apelación, objeción y refrendo, mientras que para la ejecución de la contrapartida nacional, se aplicará el procedimiento de Licitación Reducida, con total independencia de los umbrales económicos que ordinariamente determinan el tipo de procedimiento según la Ley General de Contratación Pública”, advirtió la Contraloría.

El subcontralor resaltó que entienden la urgencia que existe por el proyecto y su importancia para el desarrollo del país, pero insistió en que es importante prestar atención a temas como la gobernanza y el compromiso del Gobierno para cumplir con las 145 expropiaciones que se necesitan para la ejecución de la obra, pues recordó que aunque el proyecto no avance se seguirán pagando los intereses.

Los diputados reconocieron que, aunque apoyan el proyecto, deben ser claros en las advertencias y el impacto que la iniciativa podría tener en el mediano y largo plazo.

“Hace un par de semanas aprobamos un crédito de $770 millones y ahora estamos estudiando uno por $800 millones, seguimos sumando, pero aún estando totalmente de acuerdo con ese tipo de inversiones, no puedo dejar de tener preocupación por la incertidumbre que genera que si el tipo de cambio regresa a ₡600 el nivel de endeudamiento pega un salto”, cuestionó el frenteamplista Jonathan Acuña.

El proyecto está cerca de ser dictaminado para entrar en su discusión final en el Plenario Legislativo.

Las autoridades prevén que, si todo sale según lo planeado, el tren podría entrar en operación alrededor del año 2030.