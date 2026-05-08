Conozca los tres primeros decretos firmados por la presidenta Laura Fernández

La presidenta de la República, Laura Fernández, firmó este viernes 8 de mayo los primeros decretos ejecutivos de su administración, con los que dio inicio oficial a su mandato, el cual se extenderá hasta 2030.



En total, fueron tres los decretos anunciados y firmados por la mandataria durante la tarde en el Estadio Nacional, en San José.



El primero de ellos regula las funciones de todos los ministros y presidentes ejecutivos. Según explicó Fernández, este decreto establece la forma en la que se organizará el Poder Ejecutivo durante la presente administración.



Posteriormente, la presidenta anunció el segundo decreto, correspondiente a la convocatoria de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa.

“Este decreto me tiene muy emocionada. La Marina de Limón, Ciudad Gobierno, Crucitas y todos los proyectos de ley que por mezquindad política no fueron aprobados en los últimos cuatro años, a partir de hoy son convocados a la Asamblea Legislativa”, afirmó Fernández.

El tercer decreto firmado corresponde al nuevo reglamento sobre el cálculo de las penas para las personas privadas de libertad y los beneficios penitenciarios.

“Con esto no va a quedar duda de que el año carcelario es de 360 días, ya no más alcahueterías de que la cárcel es de ocho meses el año, con este nuevo reglamento los jueces no tendrán espacio para interpretar en menos días el año de condena para los que nos quitan la paz y nos roban la seguridad”, indicó la mandataria.

Fernández añadió que “se los advertí, no los queremos en Costa Rica y una vez más se los digo, no los queremos en Costa Rica al crimen organizado y al narcotráfico, por eso a partir de este momento el año carcelario será de 360 días naturales”, concluyó.