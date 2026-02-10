Congreso mete acelerador a reforma para cambiar reglas del arresto domiciliario
La moción de dispensa de trámite se aprobó con 29 votos a favor y 17 en contra.
El Plenario Legislativo aprobó, este martes, una moción de vía rápida al expediente 25.158, que reforma el Código Penal y el Código Procesal Penal para restablecer la prohibición de arresto domiciliario con brazalete electrónico como medida cautelar en delitos en los que se utilice cualquier tipo de arma.
La propuesta, impulsada por Fabricio Alvarado, de Nueva República, corrige una “omisión” que según el legislador trajo consigo la Ley 10.517 aprobada en 2024 por este mismo Congreso.
“Este proyecto surge precisamente para corregir una omisión introducida por la Ley 10.517, aprobada por esta Asamblea, que eliminó, por error, esta restricción en un momento de alto aumento de homicidios y violencia armada en el país.
“Ya hemos recibido advertencias de varios jueces de la República, quienes señalaron que debido a vacíos en la normativa vigente se está dejando en libertad a personas en casos sensibles como amenazas o violencia doméstica”, añadió Alvarado.
Con la dispensa de trámite, aprobada con 29 votos a favor y 17 en contra, el proyecto será conocido directamente en el Plenario para su discusión y votación final.