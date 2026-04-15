Congreso declara el “Duelo de la Patria” como símbolo nacional

La Asamblea Legislativa aprobó este martes, en segundo y definitivo debate, el expediente 24.812, que declara el “Duelo de la Patria” como símbolo nacional de Costa Rica.

La declaratoria, impulsada por el liberacionista Rodrigo Arias, rinde homenaje a la afamada marcha con la que Rafael Chaves Torres honró los funerales del expresidente Tomás Guardia en 1882.

﻿“Su grandeza consiste en que no quedó encerrado en aquel episodio histórico. Sobrevivió a su circunstancia de origen y se convirtió en una presencia permanente en la vida cívica, religiosa y emocional de Costa Rica. Muy pocas obras logran eso”, dijo Arias al Plenario. “Todos los costarricenses deberán, en cualquier momento que se ejecute la marcha, guardar la compostura y el respeto debidos a los símbolos que encarnan sentimientos de dolor”, dice la propuesta votada.

La declaratoria se aprobó con el voto afirmativo de 34 diputados y el rechazo de otros 7, estos últimos de la bancada oficialista.

Junto a la declaratoria, los diputados precisaron que el "Duelo de la Patria" se utilizará en todo acto solemne de duelo o luto nacional, ante la defunción de miembros o exmiembros de los Supremos Poderes, así como ante situaciones de catástrofe nacional o de otros hechos graves que involucren el fallecimiento de personas en actos valerosos.







Otras reformas aprobadas

Este martes también se votó en segundo debate el expediente 24.327, de la socialcristiana María Marta Carballo, que adiciona dos incisos al artículo 4 de la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para ampliar las atribuciones de ese cuerpo especial y permitir crear un registro de ADN con todas las personas que tengan una sentencia en firme por delitos de índole sexual.

Además, se aprobó en segundo debate el expediente 24.710, que modifica la Ley de Tránsito para introducir sanciones de hasta ¢280.000 y el decomiso de motocicletas a quienes realicen maniobras peligrosas en carretera con estos vehículos.

El objetivo de la medida es reforzar la seguridad vial y reducir los accidentes provocados por conductas temerarias; además, busca cerrar un vacío legal que impedía sancionar de manera específica estas acciones, cada vez más frecuentes en las carreteras del país.

También se votó en segundo debate el texto 24.353, que descongela las pensiones de más de 30.000 personas jubiladas del Magisterio Nacional, todas afectadas por la aplicación de la regla fiscal en el Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio.

“Son miles de personas que trabajaron en el Magisterio y que han visto congeladas sus pensiones desde el 2020 mientras que el costo de vida sigue creciendo”, celebró el frenteamplista Jonathan Acuña.



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