Congreso aprueba cambios del PLN y manda a consulta proyecto de jornadas 4/3

El Plenario Legislativo aprobó, este martes, el texto sustitutivo que la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) le presentó al proyecto de jornadas 4/3 y, con esto, envió el expediente a consulta obligatoria.﻿

Se trata de los cambios que impulsó el candidato presidencial Álvaro Ramos y que incluyen la obligatoriedad de que las empresas sometan a votación de sus trabajadores si quieren o no implementar esas jornadas excepcionales.

Es, además, la primera de 625 mociones votadas que finalmente se aprueba, en medio del férreo bloqueo del Frente Amplio a la reforma.

“Esta moción se aprueba para ganarse un par de semanas ante la vía rápida más fracasada que he visto en esta Asamblea Legislativa”, dijo hoy Jonathan Acuña, quien ya había cuestionado al Directorio por la posibilidad de aprobar textos sustitutivos como una manera de “despegar” la agenda del Plenario, hoy amarrada a esa vía rápida de las jornadas 4/3.

De hecho, la consulta obligatoria permitirá a los diputados discutir otros proyectos de ley mientras llega la respuesta.

Además, sigue en el aire la moción que pretende frenar la vía rápida y enterrar el proyecto en discusión para eliminar así los miles de mociones del Frente Amplio y aprobar la iniciativa en comisión.

La independiente Kattia Cambronero cuestionó “el ridículo” de la Asamblea Legislativa en esta discusión, con una vía rápida y cientos de mociones votadas sin que se esté ni siquiera cerca de aprobar un texto.