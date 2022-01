Conectividad y consolidación fiscal fueron los temas principales en segundo debate organizado por TSE

La conectividad y la consolidación fiscal fueron parte de los temas principales del segundo debate nacional organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).



En el debate participaron los candidatos: Lineth Saborío Chaverri (Partido Unidad Social Cristiana), Rodolfo Hernández Gómez (Partido Republicano Social Cristiano), Luis Alberto Cordero Arias (Partido Movimiento Libertario), Eduardo Cruickshank Smith (Partido Restauración Nacional), Rodrigo Chaves Robles (Partido Progreso Social Democrático) y Eliecer Feinzaig Mintz (Partido Liberal Progresista).

Este fue el segundo debate de una serie de cuatro que organizó el propio TSE y que continuarán este martes y miércoles.

La distribución de los candidatos para las cuatro sesiones está definida por el orden de los partidos políticos en la papeleta.

Conectividad

La actual coyuntura ha mostrado la necesidad de contar con conectividad para todas las personas, la pregunta que le realizó el TSE a los candidatos sobre este punto fue ¿Explique las medidas para cerras las brechas digitales y de acceso a Internet en Costa Rica que implementaría?

Para Lineth Saborío el país ni siquiera tuvo una virtualidad, ya que, indica, no había conectividad y se perdieron generaciones completas por esto, por lo que, asegura, se debe llegar a grandes acuerdos de una reforma educativa, acuerdos con los cuerpos de docentes.

Por su parte, Rodolfo Hernández asegura que para terminar con la brecha digital se requiere de voluntad política, y que para impulsar la conectividad su partido ha desarrollado una ley de arraigo que declara de interés nacional la no migración de los ciudadanos, que es para sectorizar las áreas de menor desarrollo.

Para Luis Alberto Cordero, lo que se debe hacer es romper los paradigmas que “nos tienen atados”, asegura que el ICE tiene secuestrado el espectro electromagnético que nos permite utilizar la red 5G y su solución es abrir esas licitaciones y colocar antenas en todo el país para que esa tecnología llegue y sea accesible a todos los costarricenses.

El candidato Eduardo Cruickshank tiene un pensamiento similar, pero le echa la culpa a la falta de liderazgo, asegura que los recursos están pero que se debe recuperar la banda G5 de inmediato y el espectro G5 de inmediato. También propuso impulsar la fibra óptica en todo el país y las otras tecnologías posibles.

En el caso de Rodrigo Chávez, llevar fibra a todo el país es un tema muy costoso, por lo que él propone llevar la tecnología de manera satelital de una forma mucho más barata mediante alianzas y así llegar a todo el país.

Por último, Eliecer Feinzaig, al igual que los otros dos candidatos, también ve necesario recuperar el espectro G5 para llevar internet de banda ancha a todo el país.

En su eventual Gobierno instruirá al MEP y al MICITT para que se pongan de acuerdo e identificar los estudiantes que necesitan la conexión y Fonatel ejecute los recursos que ya tiene para llevar internet a los hogares más necesitados de las regiones alejadas.

Consolidación Fiscal

El otro tema que trató el TSE fue el proceso de consolidación fiscal y de revelación de escándalos de corrupción, y preguntó ¿Cómo se propone aumentar la obra pública en materia de infraestructura vial y transportes, y con qué recursos plantea llevar a cabo esa labor?

Para Luis Alberto, lo que se debe hace es atraer inversión extranjera para consolidar las construcciones que el país necesita por medio del cobro de un canon.

Por su parte, Eduardo Cruickshank, asegura que el país no tiene recursos para seguir adelante con obra pública, pero no se puede detener, por lo que propone una concesión de obra pública, alianzas público-privadas, fideicomisos y también utilizar los recursos de los fondos de pensiones, el país tiene mecanismos para llevar a cabo las obras.

En el caso de Rodrigo Chaves, el país tiene un déficit de 100 mil millones de dólares por gastar en donde no se debe y no se ha invertido en infraestructura, asegura, se debe reasignar el gasto público de cosas que no sirven y moverlo a infraestructura.

Eliecer Feinzaig también propuso una alianzas público-privada para reactivar proyectos grandes, menciona que en Costa Rica los proyectos se parten en pedazos, y por eso, las empresas que participen deberán tener un músculo financiero importante, por eso propone contratar empresas de primer mundo a invertir en obra pública en el país.

Lineth Saborío, en cambio, pide más transparencia y controles dentro de un proceso de obra pública mejorando en varios sectores, incluyendo más auditores. También mostró como necesidad las alianzas público-privadas.

Por su parte, Rodolfo Hernández, menciona que la corrupción dentro de las entidades públicas es el mal que tenemos y que primer se necesita combatir estos actos con un buen sistema informático entrelazado que permita dar seguimiento a todo lo que se hace.