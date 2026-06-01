Conavi no ejerció controles para cuidar activos comprados con fondos públicos, denuncia CGR

El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) no ejecutó las verificaciones trimestrales obligatorias sobre la correcta custodia y administración de activos del Estado por parte de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Se trata de bienes, equipos y suministros que el Gobierno compró para facilitar la ejecución de obras a cargo de UNOPS, tales como Circunvalación Norte o la radial de Lindora.

Así consta en un informe de la Contraloría General remitido este lunes al ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, en el que se ordena al Conavi emitir un procedimiento para garantizar el registro, control y custodia de los activos públicos adquiridos bajo esta modalidad.

La investigación recoge compras realizadas durante los años 2014 y 2017, cuando se suscribieron una seria de memorandos de acuerdo (MdAs) entre el Conavi y la UNOPS con el objetivo de “reducir los plazos de ejecución, lograr ahorros económicos, asegurar mayor transparencia y fortalecer las capacidades institucionales”.

Esos acuerdos habilitaban a UNOPS a comprar y custodiar temporalmente esos activos adquiridos con recursos del Conavi. El Consejo, por su parte, debía realizar revisiones trimestrales de los inventarios de activos, algo que, según la Contraloría, no ocurrió.

“Conavi no ejecutó las verificaciones trimestrales obligatorias, ni cuenta con procedimientos que regulen la disposición de los activos a lo largo del ciclo de vida, permitiendo prácticas informales de gestión, traslados de equipo tecnológico y donaciones, sin acreditar las necesidades institucionales y el estado de los activos”, denunció la CGR.

Además, la autoridad aseguró que, pese a la recepción definitiva de las obras desarrolladas, al momento del análisis no se cuenta con finiquito y aún se mantienen activos bajo custodia de la UNOPS, encontrándose los proyectos actualmente en un proceso de cierre administrativo y financiero.

“Conavi debe asegurar que se cuenta con la documentación esencial de cada proyecto, que garantice la memoria histórica y toma de decisiones futuras sobre los proyectos, en cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuentas”, añadió la CGR.

La Contraloría dio hasta el próximo 30 de junio al Conavi para proporcionar una copia certificada donde se instruya el establecimiento y la implementación del procedimiento que garantice el registro, control y disposición de esos bienes comprados con fondos públicos, que deberá estar listo para antes del 16 de octubre de este 2026 y ejecutado, a más tardar, el 20 de noviembre de este año.

Este medio ya solicitó una posición al Conavi sobre la orden y hallazgos de la CGR y está a la espera de una respuesta.

