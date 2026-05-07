¿Cómo valoran analistas los movimientos de Laura Fernández en Seguridad?

Mario Zamora dejará el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) el próximo viernes. Su puesto será ocupado por Gerald Campos.

Este cambio es el más significativo que hizo la presidenta electa Laura Fernández respecto al gabinete de su antecesor Rodrigo Chaves, si se considera que la inseguridad es el principal problema de los costarricenses.

¿Pero cómo se interpreta esa modificación, al frente de esa cartera?

"Ese cambio es entendible, porque don Mario sufrió un desgaste muy notorio por la escasa eficacia de la política preventiva en seguridad, el incremento en los índices de homicidios y la indudable responsabilidad que tiene en ese fenómeno la cuestión preventiva, que era resorte, por supuesto, del ministro de Seguridad", explicó el abogado y criminólogo, Rogelio Ramírez.

En línea con lo anterior, la directora de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Karen Jiménez, destacó la trayectoria que tiene el nuevo jerarca.

Vale resaltar que Campos fue subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y, en la actualidad, funge como ministro de Justicia y Paz.

"En la selección de don Gerald, definitivamente, puede verse la gran trayectoria y experiencia que tiene en el sector policial, ya que tiene mucha experiencia en la parte represiva con el Organismo de Investigación Judicial y ahora con la experiencia que tuvo en el Ministerio de Justicia y Paz (MJP), donde se observan los temas del sistema penitenciario, pero también temas preventivos, como la gestión de Centros Cívicos para la Paz, la resolución alterna de conflictos, las casas de justicia que están en las distintas comunidades, que es también una cuestión preventiva comunitaria. "De pronto, con esta experiencia de comprender la institucionalidad desde el Ministerio de Justicia y Paz y ahora liderar el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), podría tener una noción integral de cómo poder articular estas instituciones y enfocar mejor el tema de la prevención en las comunidades", señaló Jiménez.

Ramírez agregó que posiblemente la designación de un nuevo titular responde a "objetivos específicos" en materia de prevención de parte de la administración de Laura Fernández, como podría serlo una reducción de los homicidios.

La presidenta electa no se ha referido a las razones por las que optó por cambiar a Zamora, cuando a lo largo de la pasada campaña prometió dar continuidad al gabinete de Rodrigo Chaves.

Si bien el Gobierno de la República ha defendido que el país tiene tres años consecutivos con los asesinatos a la baja, lo hace mientras omite que en 2023 se registró un récord de 907 crímenes y una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 17,2%.



