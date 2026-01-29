Cómo usar TicoVot: la brújula digital para entender las elecciones

En un contexto electoral marcado por la abundancia de información y el debate público, contar con herramientas que ayuden a ordenar datos y propuestas resulta clave para el ciudadano. Como parte de la cobertura especial de Teletica rumbo a las elecciones, TicoVot se presenta como un recurso digital pensado para acompañar al votante antes, durante y después del debate presidencial.



Impulsado por inteligencia artificial, el chatbot permite realizar consultas en lenguaje natural sobre temas electorales, planes de gobierno y principales desafíos nacionales, siempre desde un enfoque informativo y sin emitir recomendaciones políticas.



¿Qué es TicoVot y cuál es su función?



TicoVot permite al usuario resumir y consultar las propuestas contenidas en los planes de gobierno por temática, así como comprender mejor problemas nacionales como educación, seguridad, economía o ambiente. Además, ofrece datos históricos y estadísticos sobre los procesos electorales en Costa Rica y ayuda a aclarar conceptos clave del sistema electoral y del funcionamiento del Estado, facilitando así una mejor comprensión del contexto político del país. Su función principal es brindar contexto y facilitar la comprensión de información que suele estar dispersa en documentos extensos o fuentes especializadas.



Durante el debate presidencial de Teletica, TicoVot puede utilizarse como una herramienta complementaria para profundizar en los temas que surgen en la discusión. Permite, por ejemplo, revisar qué propone cada candidatura sobre un asunto específico o entender el contexto de cifras y conceptos mencionados por los aspirantes.



De esta forma, el chatbot no sustituye el debate ni el análisis periodístico, sino que lo enriquece al ofrecer información adicional y ordenada al alcance del usuario.



Cómo formular preguntas para obtener mejores respuestas



Para aprovechar mejor TicoVot, se recomienda formular preguntas claras y concretas, ya que las consultas enfocadas en un tema específico suelen generar respuestas más precisas que aquellas demasiado generales. Por ejemplo, resulta más útil preguntar qué propone cada candidato para reducir el desempleo que hacer una consulta amplia sobre economía. El chatbot permite explorar asuntos como los principales problemas que enfrenta Costa Rica, las propuestas presidenciales en materia de educación, la evolución de la participación electoral, los planteamientos sobre seguridad ciudadana y los retos ambientales del país. Asimismo, ofrece la posibilidad de profundizar mediante preguntas comparativas o de contexto, como las diferencias entre las propuestas de los candidatos sobre empleo o lo que revelan los datos históricos acerca del abstencionismo electoral.



Lo que TicoVot no hace



TicoVot no recomienda por quién votar, no difunde encuestas ni proyecta resultados electorales. Su objetivo es informativo y pedagógico. Tampoco reemplaza el criterio del ciudadano ni el trabajo periodístico, sino que actúa como un complemento para comprender mejor la información disponible.



Una herramienta para informarse con mayor claridad



En el marco del debate presidencial y la cobertura electoral de Teletica, TicoVot se suma como un recurso que busca acercar datos, contexto y explicaciones al votante. Usado con criterio, puede ayudar a seguir el proceso electoral con mayor claridad y mejores herramientas de comprensión.

