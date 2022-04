Comisión rechaza proyecto para quitar curules a diputados independientes

La comisión especial que analizó la reforma constitucional para quitar las curules a los diputados que se declaren independientes rechazó el expediente por el fondo y enviará al Plenario la recomendación de descartar esa reforma.



Por mayoría de 5-1, el órgano acordó respaldar un informe negativo ante los cuestionamientos que pesan contra la iniciativa presentada por Restauración Nacional en 2019, luego de que un grupo importante de su bancada los abandonara a inicios de este cuatrienio.

En esa decisión se impuso, además, el informe del Tribunal Supremo de Elecciones donde objeta la iniciativa por, entre otras, perseguir una reforma electoral en medio de una elección nacional.

El Código Electoral prohíbe esas modificaciones seis meses antes y cuatro después de unos comicios, razón por la cual aprobar el proyecto sería ilegal, eso sin ahondar en otros cuestionamientos de fondo.

La liberacionista Ana Lucía Delgado criticó que el proyecto no permitió discutir sobre la forma en que se eligen los diputados en el país, donde las personas votan por un partido y no un candidato, e insistió en que aunque el transfuguismo tiene una connotación negativa, esta no es la solución a ese problema.

“El transfuguismo tiene una connotación negativa porque se traiciona la alianza o acuerdo entre candidato y partido que se suponía compartían ideologías y visión, romperla cuando ya se ostenta el cargo se puede entender como una falta ética a la voluntad del elector, una traición al electorado o una desobediencia al mandato del soberano”, dijo Delgado.

El independiente Erick Rodríguez cuestionó que, bajo la premisa del proyecto, un diputado podría entonces desistir de declararse independiente, pero tendría la posibilidad de boicotear, desde adentro, todo lo que la fracción decida, sin que esta pueda excluirlo de sus reuniones.

La semana anterior, la magistrada presidenta del TSE, Eugenia Zamora, había insistido a los diputados que condicionar la investidura del diputado a la continuidad de su militancia partidaria, lesionaría su libertad de asociación, tanto para agruparse como para dejar de pertenecer a una organización.

En ese sentido, dijo, la separación de un diputado no podría implicar el retiro de su credencial, tal y como defendía el proyecto.

La propuesta adiciona un párrafo al artículo 106 de la Constitución Política que precisamente reza que los diputados que, durante el ejercicio de su cargo, se separen o renuncien al partido político por el que fueron electos, perderán sus credenciales y su lugar lo ocupará el siguiente en la lista por provincia según la elección nacional.

Dado el escaso plazo que le resta a la actual Asamblea Legislativa, es posible que sea la venidera la que deba conocer tanto el informe de mayoría como el de minoría originados hoy.