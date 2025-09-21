Coalición liderada por Claudia Dobles confirma candidatos a diputados para elecciones 2026
La candidata de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles Camargo, encabeza la papeleta por San José.
La Coalición Agenda Ciudadana, con la que Claudia Dobles Camargo buscará la presidencia de la República en 2026, oficializó este sábado su lista de candidatos a diputados durante la Asamblea Nacional del Partido Acción Ciudadana, celebrada en la Conferencia Episcopal de Costa Rica.
La alianza integrará 46 candidaturas de Acción Ciudadana y 28 del Partido Agenda Democrática Nacional (ADN).
Entre los nombres más destacados figura Sergio Alfaro Salas, candidato por el primer lugar de Alajuela. Alfaro fue diputado entre 2007 y 2010 por el PAC, luego presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS) durante el gobierno de Luis Guillermo Solís y enlace con el Congreso.
Actualmente Alfaro enfrenta un juicio por presunta influencia en Hacienda Pública, vinculado al cierre del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), junto al exmandatario y otros exfuncionarios.
En el segundo lugar por San José, destaca Alexander Solís Delgado, expresidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE, 2018-2022), quien lideró la recuperación tras la pandemia de COVID-19 y más de 275 proyectos de reconstrucción por huracanes, inundaciones y sismos.
En Heredia, el primer lugar lo ocupa Boris Ramírez Vega, periodista que fue presidente ejecutivo del Sinart y director de Comunicación de la Casa Presidencial durante la administración de Luis Guillermo Solís.
El resto de las papeletas estarán encabezadas por: Joselyne Sánchez Soto en Cartago; Andrea Peraza Rogade en Limón; Luis Alberto Villalobos Artavia en Puntarenas; y Martín Antonio Reyes Salinas en Guanacaste.
Listas de candidatos por provincia
San José: Claudia Dobles Camargo, Alexander Solís Delgado, Rebeca Linox Chacón, Fabián Solano Fernández, Nury Solís Mata, Jorge Roldán Villalobos.
Alajuela: Sergio Alfaro Salas, Alejandra Portillo Gómez, Rodolfo Cordero Vargas, Rita Méndez Villalobos, Juan Carlos Quirós Vargas, Ana Lorena López Castillo.
Cartago: Joselyne Sánchez Soto, Álvaro Ureña Padilla, Andrea Jiménez Mata, Josué Hernández Navarro, Flor María Calderón González, Fabián Marerro Soto.
Heredia: Boris Ramírez Vega, Margareth Solano Sánchez, Frank Mendoza Hernández, Ana Patricia Rodríguez Rodríguez, José Madrigal Hernández.
Guanacaste: Martín Antonio Reyes Salinas, Ana Patricia Ruiz Cambronero, Norberto Arce Murillo, Bárbara Blanco Brenes, Francisco Carazo Caballero.
Limón: Andrea Peraza Rogade, Oscar Campbell McCarthy, Xiomara Muñoz Molina, José Daniel Chavarría Álvarez, Dariana Rodríguez Iglesias.
Puntarenas: Luis Alberto Villalobos Artavia, Lourdes Guevara Rodríguez, Mario Vargas Mora, Mariela Herrera González, Joséfa Ríos Martínez.