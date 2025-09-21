Coalición liderada por Claudia Dobles confirma candidatos a diputados para elecciones 2026

La Coalición Agenda Ciudadana, con la que Claudia Dobles Camargo buscará la presidencia de la República en 2026, oficializó este sábado su lista de candidatos a diputados durante la Asamblea Nacional del Partido Acción Ciudadana, celebrada en la Conferencia Episcopal de Costa Rica.

La alianza integrará 46 candidaturas de Acción Ciudadana y 28 del Partido Agenda Democrática Nacional (ADN).

Entre los nombres más destacados figura Sergio Alfaro Salas, candidato por el primer lugar de Alajuela. Alfaro fue diputado entre 2007 y 2010 por el PAC, luego presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS) durante el gobierno de Luis Guillermo Solís y enlace con el Congreso.

Actualmente Alfaro enfrenta un juicio por presunta influencia en Hacienda Pública, vinculado al cierre del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), junto al exmandatario y otros exfuncionarios.

En el segundo lugar por San José, destaca Alexander Solís Delgado, expresidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE, 2018-2022), quien lideró la recuperación tras la pandemia de COVID-19 y más de 275 proyectos de reconstrucción por huracanes, inundaciones y sismos.

En Heredia, el primer lugar lo ocupa Boris Ramírez Vega, periodista que fue presidente ejecutivo del Sinart y director de Comunicación de la Casa Presidencial durante la administración de Luis Guillermo Solís.

El resto de las papeletas estarán encabezadas por: Joselyne Sánchez Soto en Cartago; Andrea Peraza Rogade en Limón; Luis Alberto Villalobos Artavia en Puntarenas; y Martín Antonio Reyes Salinas en Guanacaste.

Listas de candidatos por provincia

San José: Claudia Dobles Camargo, Alexander Solís Delgado, Rebeca Linox Chacón, Fabián Solano Fernández, Nury Solís Mata, Jorge Roldán Villalobos.

Alajuela: Sergio Alfaro Salas, Alejandra Portillo Gómez, Rodolfo Cordero Vargas, Rita Méndez Villalobos, Juan Carlos Quirós Vargas, Ana Lorena López Castillo.

Cartago: Joselyne Sánchez Soto, Álvaro Ureña Padilla, Andrea Jiménez Mata, Josué Hernández Navarro, Flor María Calderón González, Fabián Marerro Soto.

Heredia: Boris Ramírez Vega, Margareth Solano Sánchez, Frank Mendoza Hernández, Ana Patricia Rodríguez Rodríguez, José Madrigal Hernández.

Guanacaste: Martín Antonio Reyes Salinas, Ana Patricia Ruiz Cambronero, Norberto Arce Murillo, Bárbara Blanco Brenes, Francisco Carazo Caballero.

Limón: Andrea Peraza Rogade, Oscar Campbell McCarthy, Xiomara Muñoz Molina, José Daniel Chavarría Álvarez, Dariana Rodríguez Iglesias.

Puntarenas: Luis Alberto Villalobos Artavia, Lourdes Guevara Rodríguez, Mario Vargas Mora, Mariela Herrera González, Joséfa Ríos Martínez.



