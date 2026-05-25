Claudia Dobles anuncia que votará en contra del proyecto para abrir el mercado eléctrico

La diputada Claudia Dobles anunció este domingo que votará en contra del proyecto de armonización eléctrica.

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Dobles dio a conocer su posición mediante un video publicado en redes sociales, en el que cuestionó tanto el contenido técnico del expediente 23.414 como sus posibles efectos sobre tarifas, cobertura eléctrica y desigualdad social.

﻿“Quisiera comentarles por qué nuestro voto este día martes para el proyecto de armonización será negativo”, afirmó al inicio del mensaje.

La legisladora aseguró que el expediente “está mal conceptualizado” y presenta “deficiencias importantes”.

“Es un proyecto que pone instituciones en conflicto de interés, deja al ICE sin herramientas pero con todas las responsabilidades y asumiendo riesgos”, sostuvo.

Dobles explicó que una de las principales razones para rechazar la iniciativa es el posible impacto económico sobre hogares y pequeñas empresas.

“La primera: las tarifas pueden aumentar sobre todo para las familias costarricenses y las pequeñas y medianas empresas, y esto es posiblemente lo más importante"



“Tenemos que poner en el centro a nuestra gente y la posibilidad de que para las personas más vulnerables la tarifa pueda subir es la razón de peso suficiente para votarlo negativo”, agregó.

﻿La diputada también cuestionó que el proyecto no garantice plenamente el principio de universalidad eléctrica impulsado históricamente por el Instituto Costarricense de Electricidad.

“El proyecto no nos garantiza un concepto que nació con el ICE, que es garantizarle a todo el territorio que va a tener electricidad”, manifestó.

Según Dobles, existe preocupación de que el acceso eléctrico termine dependiendo de criterios de rentabilidad.

“No que va a tener electricidad y la demanda creciente del tipo de electricidad que se necesita solamente para aquellas comunidades en donde sea rentable llevar electricidad”, afirmó.

La legisladora añadió que el modelo propuesto podría profundizar desigualdades en el país.

﻿“Si ese principio de universalidad acompañado del de solidaridad no se nos garantiza, va a ser imposible que logremos en la era digital que nuestras pequeñas y medianas empresas puedan realmente competir, que nuestra educación realmente se pueda transformar, que nuestra salud realmente pueda mejorar” “Y que a todos los y las costarricenses les podamos garantizar que vamos a cerrar las desigualdades y las brechas odiosas que tenemos. Por eso principalmente nuestro voto será negativo”, concluyó.

Crece presión política sobre el PLN

La posición de Dobles se conoce en medio de una creciente presión política sobre el Partido Liberación Nacional, cuya bancada podría resultar decisiva para aprobar o frenar el proyecto.



Este domingo, el diputado Ariel Robles pidió públicamente a Dobles y al excandidato presidencial Álvaro Ramos no apoyar la iniciativa, al asegurar que representaría “un primer golpe contra la democracia”.



Horas ante, el secretario general verdiblanco, Miguel Guillén, también solicitó a las diputadas y diputados liberacionistas no dar sus votos al Gobierno para aprobar el expediente.



Mientras tanto, la fracción legislativa del PLN convocó para este lunes una conferencia de prensa en la que anunciará oficialmente su posición sobre la iniciativa.



El expediente 23.414, denominado Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, propone crear el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), una nueva institución autónoma encargada de funciones clave actualmente concentradas en el ICE, además de establecer un mercado eléctrico mayorista con participación de agentes públicos y privados.



Sus defensores aseguran que la reforma permitiría modernizar el sistema eléctrico, atraer inversión y responder al crecimiento de la demanda energética. Sus críticos advierten sobre posibles aumentos tarifarios, debilitamiento del ICE y riesgos para el modelo solidario de electrificación nacional.

