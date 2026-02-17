Cita entre Laura Fernández y jefes de fracción ya tiene fecha y hora

La presidenta electa y ministra de la Presidencia, Laura Fernández, se reunirá con los jefes de las diferentes fracciones legislativas el próximo jueves a las 11:30 a. m.

Así lo acordó el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, en una misiva enviada a la futura mandataria.

Fernández tendrá 30 minutos en la sesión de jefes de fracción para discutir la agenda que el Ejecutivo quiere impulsar en estos últimos dos meses de mandato.

Entre esas propuestas, como reconoció Presidencia, está el proyecto de ley para permitir la minería a cielo abierto en Crucitas, el préstamo para el proyecto de la carretera San José - San Ramón y el tren eléctrico, lo mismo que el plan de manejo de residuos sólidos que impulsa el Ejecutivo.