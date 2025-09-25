Cisneros cambia de versión sobre si informó o no a Chaves de denuncia contra Arnold Zamora

En menos de 24 horas, la diputada y jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, cambió su versión sobre si informó o no al presidente Rodrigo Chaves de la denuncia por supuesta violación que enfrenta el ministro de Comunicación, Arnold Zamora.



La primera la dio a Teletica.com el martes por la noche, cuando reconoció que conversó con la presunta víctima, pero que no informó del hecho al mandatario porque no era necesario.

"No, para nada [respecto a si se comunicó con el Presidente], ¿que tiene que ver el Presidente con esto?", dijo Cisneros ese día, para luego retirar que no consideraba necesario comunicarle la conversación al mandatario, pese a que él es el superior de Zamora.

Un día después, en una nota publicada por CRHoy a las 4:31 p. m., Cisneros aseguró que habló el tema con Chaves el lunes, es decir, un día antes de que se lo negara a Teletica.com.

"Yo lo hablé con don Rodrigo (Chaves) hasta el lunes. Y a Arnold me costó contactarlo ese domingo, hasta la noche hablamos. Entonces, después que hablamos, yo le dije al muchacho: ya hablé con Arnold, mi posición es que yo le agradezco por haberme llamado y por la confianza, pero yo no soy jefe de Arnold, ni su jefe suyo, ni tengo ninguna posibilidad de incidir en algo así. Esto tendrá que seguir su curso en los Tribunales como corresponde", detalló la legisladora a 'CRHoy'.

Las razones sobre por qué la diputada cambió su versión en tan poco tiempo no están claras, pero lo cierto es que la supuesta víctima sí se comunicó con ella.

También que Chaves estaba enterado del caso desde el lunes, que precisamente fue cuando trascendió en medios de comunicación la denuncia presentada contra el ministro.

Este miércoles en la tarde, Zamora aseguró que tenía todo el respaldo y apoyo del mandatario y que este no le había pedido renunciar a su cargo para enfrentar el proceso judicial que recién comienza.

Hasta ahora, el ministro ha defendido que los hechos se realizaron con consentimiento de las partes; mientras que los abogados de la presunta víctima sostienen que tienen pruebas contundentes de la culpabilidad del jerarca.