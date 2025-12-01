Política
Cinco preguntas con el candidato Álvaro Ramos
Conozca más del aspirante presidencial del Partido Liberación Nacional.
Este lunes, Telenoticias le presenta el perfil del candidato a la presidencia Álvaro Ramos.
Estas semblanzas se publican de acuerdo a la posición en que se ubica el partido en la papeleta.
Para conocer más sobre el aspirante del Partido Liberación Nacional, por qué quiere llegar a la Presidencia y cuál será su primer decreto resulta electo, le invitamos a observar el video adjunto.