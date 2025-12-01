EN VIVO
Clock

de HS

Política

Cinco preguntas con el candidato Álvaro Ramos

Conozca más del aspirante presidencial del Partido Liberación Nacional.

Por Yessenia Alvarado 1 de diciembre de 2025, 8:00 AM

Este lunes, Telenoticias le presenta el perfil del candidato a la presidencia Álvaro Ramos.

Estas semblanzas se publican de acuerdo a la posición en que se ubica el partido en la papeleta.

Para conocer más sobre el aspirante del Partido Liberación Nacional, por qué quiere llegar a la Presidencia y cuál será su primer decreto resulta electo, le invitamos a observar el video adjunto.


WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas