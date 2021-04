Christiana Figueres desmiente a José María: "No pertenezco a ningún partido"

Christiana Figueres, exsecretaria de la Convención sobre Cambio Climático de la ONU, desmintió a su hermano José María, quien ayer dijo que ella "tal vez esté con el PAC".

Esas declaraciones llegaron luego de que el expresidente de la República se inscribiera, oficialmente, como precandidato del Partido Liberación Nacional (PLN).

"Christiana, con ella no he conversado sobre política, no sé si irá a estar o no, todos ustedes conocen que como en muchas familias costarricenses, cuando nació el PAC, parte de la familia se fue con el PAC. Se fue Mariano a acompañar al expresidente Luis Guillermo Solís, los hijos de Mariano están con el PAC, y yo creo que en alguna medida, tal vez en alguna medida, mis hermanas Cristiana y Kirsten tal vez estén con el PAC", dijo el exmandatario.

Un día después, este viernes en horas de la tarde, Christiana respondió a esas declaraciones.

"Ante las falsas aseveraciones que ayer hizo mi hermano José María sobre mis preferencias políticas, me veo en la necesidad de recordarle que yo no pertenezco a ningún partido político", dijo en un video publicado en redes sociales.

"A lo largo de muchos años y bajo administraciones de diversos partidos políticos, le serví a Costa Rica sin hacer distinción partidista, guiada únicamente por mi lealtad con nuestro país", agregó.​

Christiana Figueres agregó que al asumir sus responsabilidades en la Organización de Naciones Unidas, "antepuso la preocupación por el planeta y el bienestar de todos los seres humanos por encima de encontrados intereses nacionales".

"Como ciudadana costarricense ejerceré mi derecho al voto sabiendo que esta vez, más que nunca, las ticas y los ticos necesitamos una o un líder con capacidad y experiencia, pero también con honestidad y ética. En estos momentos tan difíciles para Costa Rica y el mundo, tenemos que poder confiar que nuestra presidenta o presidente trabajará tesoneramente con todos esos atributos, sin excepción, y en favor del mayor bienestar para el mayor número", concluyó.