Chaves tilda de "hipócrita" a Laura Chinchilla en medio de pulso con Contraloría

“Doña Laura es una persona muy hipócrita, en la campaña me atacó y cuando tuvo interés en un puesto internacional vino a abogar muy sonriente, luego cuando el Gobierno vio que no había ambiente y la comunidad internacional consideró que ella no tenía la capacidad de dirigir esa institución, se volvió, verdaderamente mezquina y mordaz, a atacarnos”, aseveró Chaves.