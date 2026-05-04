Chaves rindió su último informe al país sin hacer una sola mención a la crisis de homicidios

Rodrigo Chaves presentó el pasado 30 de abril su informe final de labores sin hacer una sola mención a la crisis histórica de homicidios que registró el país bajo su administración.

En ninguna de las 309 páginas del documento está registrada la palabra homicidio, ni tampoco se ahonda en esa problemática que desplazó al desempleo y el costo de vida como las principales preocupaciones de la población.

En el informe, que hoy se acompañará del último discurso de Chaves ante el Congreso, el Gobierno se concentró en destacar la incautación de drogas, la mejora en infraestructura, las reformas en materia penitenciaria y el fortalecimiento de relaciones con “aliados estratégicos” como principales logros en materia de seguridad.

Se hizo eco de la instalación de escáneres en los puertos y puestos fronterizos del país, de la graduación de tres mil nuevos policías y la mejora salarial en esos cuerpos de seguridad, así como de la construcción de nuevas delegaciones policiales, incluido el llamado CACCO.

Sin embargo, no se habló del récord histórico de 906 muertes violentas registradas en 2023, ni tampoco de las 876 de 2024 o las 873 de 2025.

El informe sí destaca la apuesta por la presencia policial como una forma de “recuperar territorio” y se habla de la Operación Soberanía, pero no de su impacto en términos de delitos fuera de los decomisos, especialmente en centros penitenciarios.

De hecho, si se habla del crimen organizado, las únicas menciones que aparecen tienen precisamente relación con su influencia dentro del sistema penitenciario nacional, que fue catalogado como uno de los desafíos “más complejos para la seguridad nacional”.

“Durante esta Administración asumimos uno de los desafíos más complejos para la seguridad nacional: enfrentar la creciente influencia del crimen organizado dentro del sistema penitenciario costarricense y la insuficiente capacidad de infraestructura especializada para contener perfiles de alta peligrosidad”, dice el documento.

El discurso de Chaves a la Asamblea tendrá lugar esta tarde en el Congreso a partir de las 3 p. m. y usted podrá seguirlo, en vivo, por www.teletica.com.