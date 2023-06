Chaves califica como “débil” marcha por el FEES y afirma que reunió a 6 mil personas

“La convocatoria fue débil, no había una causa clara, ¿defender la educación?, todos la defendemos, pero uno no puede racionalmente preguntarse que si un país que se está envejeciendo y cada vez hay menos estudiantes debió amarrarse a un 8% del PIB, me parece que eso pudo haber sido en consecuencia y en intención, una medida populista en aquel entonces.